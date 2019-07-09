Испания: в Барселоне задержаны туристы, изнасиловавшие девушку

Вторник, 09 Июль 2019 Испания Испания

Испания: в Барселоне задержаны туристы, изнасиловавшие девушку

В Барселоне задержаны двое граждан Швейцарии, которых подозревают в изнасиловании 22-летней девушки на пляже Somorrostro.

В полицию обратились друзья жертвы. Они рассказали, что молодые люди сначала попытались изнасиловать девушку в общественном туалете, а затем заманили ее на пляж. Там сотрудники правоохранительных органов и нашли ее, пишет noticia.ru.

Благодаря подробному описанию, удалось довольно оперативно найти и задержать насильников на одной из местных дискотек. Девушка доставлена в госпиталь, а ее обидчики - в полицию.

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