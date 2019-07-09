Испания: в Барселоне задержаны туристы, изнасиловавшие девушку

В полицию обратились друзья жертвы. Они рассказали, что молодые люди сначала попытались изнасиловать девушку в общественном туалете, а затем заманили ее на пляж. Там сотрудники правоохранительных органов и нашли ее, пишет noticia.ru.

Благодаря подробному описанию, удалось довольно оперативно найти и задержать насильников на одной из местных дискотек. Девушка доставлена в госпиталь, а ее обидчики - в полицию.