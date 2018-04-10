Испания: в Барселоне заработал сервис Uber Eats
Начиная с этой недели, в Барселоне можно заказать доставку еды из 150 ресторанов с помощью сервиса Uber Eats.
Компания Uber сделала официальное заявление о введении услуги доставки в столице Каталонии. В компании отметили, что делают ставку на Барселону после запуска в марте сервиса городских перевозок UberX, пишет noticia.ru.
Как сообщают в Uber, среди заведений Барселоны, которые охватывает доставка, представлены Goiko Grill, Chivúos и Miss Sushi.
Сервис Uber Eats работает в 200 городах в 30 странах мира.
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