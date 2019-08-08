Испания: в Барселоне женщинам разрешили плавать топлес

Об этом сообщает El Pais.

Рекомендация основывается на юридическом анализе и распространяется на все виды бассейнов. Противоположное поведение будет считаться дискриминацией, так как мужчины посещают данные учреждения без верхней части одежды. Заместитель мэра Барселоны Жанет Санс подчеркнула, что местные законы и без того не запрещали женщинам плавать топлес, однако новые указания расширили их права и должны положить конец всем спорным случаям.

В 2013 году полиции города Нью-Йорк запретили задерживать обнаженных по пояс женщин при условии, что никаких законов они не нарушают. По факту в крупнейшем городе США никогда не запрещали ходить топлес, хотя до данного распоряжения регулярно за это арестовывали.