Испания: в Барселоне жилой дом полностью обшили решетками

Фасад двухэтажного дома обшит керамической решеткой белого цвета, которая делает постройку уникальной в своем роде, пишет noticia.ru.

Чтобы приспособить здание под окружающий рельеф было создано два модуля, чтобы помещения в доме использовали поступающий свет по полной. Внутри есть второй «слой» фасада – стеклянный, а переплетения решетки придают зданию устойчивости.