Испания: в Барселоне жилой дом полностью обшили решетками
Архитекторское бюро López-Rivera разработало проект дома на побережье в Барселоне, таким образом, чтобы максимально наполнить его солнечным светом.
Фасад двухэтажного дома обшит керамической решеткой белого цвета, которая делает постройку уникальной в своем роде, пишет noticia.ru.
Чтобы приспособить здание под окружающий рельеф было создано два модуля, чтобы помещения в доме использовали поступающий свет по полной. Внутри есть второй «слой» фасада – стеклянный, а переплетения решетки придают зданию устойчивости.