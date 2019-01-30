Испания: в Барселону приходит коливинг

Как сообщает портал Idealista, государственная организация Consorci de la Zona Franca уже работает над получением лицензии для открытия первых коливинг-центров в районе Марина.

В консалтинговой компании Forcadell отмечают, что формат коллективных офисов коворкингов успешно прижился в Испании, а модель коливинга является его продолжением. При этом в стране широко распространена практика совместной аренды жилья, но в случае с коливингом к ней добавляется профессиональная среда.

Коливинг-центры уже функционируют в таких странах, как США, Германия, Великобритания и Япония. Эксперты добавляют, что крупные международные фонды рассматривают испанский рынок для внедрения этой модели.

По информации Idealista, запущены административные процедуры для нескольких проектов, которые находятся на начальной стадии. Среди них фигурируют такие компании как Medici и Corestate, пишет noticia.ru.

Существующие проекты коливинга представляют собой жилые комплексы с отдельными комнатами и санузлами, а также просторными местами общего пользования, которые могут включать кинотеатры, игровые залы, библиотеки, тренажерные залы, рестораны и бассейны.