Испания: в бассейне частного дома под Мадридом нашли корову
Плавающую в бассейне корову обнаружили во дворе частного дома в муниципалитете Каморритос (Мадрид).
Об этом сообщает информационное агентство Efe.
Рассказывает хозяйка дома: «Нам позвонили из полиции и сообщили, что в нашем бассейне корова. Мы сразу позвонили соседу. И он прислал нам подтверждающую фотографию. Это оказалось правдой». По словам женщины, они уехали из дома в субботу вечером. А из полиции позвонили в понедельник утром, пишет noticia.ru.
Скорее всего, корова пришла к бассейну попить воды и случайно упала. А выбраться сама уже не смогла. Позже выяснилось, что корова просидела в бассейне несколько дней. Это подтвердил ее хозяин, который все это время искал ее.
Корову благополучно извлекли из бассейна и вернули в стадо.