Испания: в бассейне частного дома под Мадридом нашли корову

Пятница, 26 Июль 2019 Испания Испания

Испания: в бассейне частного дома под Мадридом нашли корову

Плавающую в бассейне корову обнаружили во дворе частного дома в муниципалитете Каморритос (Мадрид).

Об этом сообщает информационное агентство Efe.

Рассказывает хозяйка дома: «Нам позвонили из полиции и сообщили, что в нашем бассейне корова. Мы сразу позвонили соседу. И он прислал нам подтверждающую фотографию. Это оказалось правдой». По словам женщины, они уехали из дома в субботу вечером. А из полиции позвонили в понедельник утром, пишет noticia.ru.

Скорее всего, корова пришла к бассейну попить воды и случайно упала. А выбраться сама уже не смогла.  Позже выяснилось, что корова просидела в бассейне несколько дней. Это подтвердил ее хозяин, который все это время искал ее.

Корову благополучно извлекли из бассейна и вернули в стадо.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья