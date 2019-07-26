Испания: в бассейне частного дома под Мадридом нашли корову

Об этом сообщает информационное агентство Efe.

Рассказывает хозяйка дома: «Нам позвонили из полиции и сообщили, что в нашем бассейне корова. Мы сразу позвонили соседу. И он прислал нам подтверждающую фотографию. Это оказалось правдой». По словам женщины, они уехали из дома в субботу вечером. А из полиции позвонили в понедельник утром, пишет noticia.ru.

Скорее всего, корова пришла к бассейну попить воды и случайно упала. А выбраться сама уже не смогла. Позже выяснилось, что корова просидела в бассейне несколько дней. Это подтвердил ее хозяин, который все это время искал ее.

Корову благополучно извлекли из бассейна и вернули в стадо.