Испания: в Бенидорме мужчина угнал автобус

На рассвете злоумышленник проник в автобус, завёл его и проехал около двух километров, снося всё на всём пути. Вместо того, чтобы выехать на трассу, угонщик поехал по узким городским улицам. При этом он таранил припаркованные автомобили и мотоциклы, пишет noticia.ru.

В итоге полиция задержала угонщика. Сообщается, что он пытался оказывать сопротивление при задержании. О мотивах информации нет.