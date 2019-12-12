Испания: в Бенидорме мужчина угнал автобус

Четверг, 12 Декабрь 2019 Испания Испания

Испания: в Бенидорме мужчина угнал автобус

В Бенидорме (Аликанте) мужчина угнал автобус, находившийся на стоянке.

На рассвете злоумышленник проник в автобус, завёл его и проехал около двух километров, снося всё на всём пути. Вместо того, чтобы выехать на трассу, угонщик поехал по узким городским улицам. При этом он таранил припаркованные автомобили и мотоциклы, пишет noticia.ru.

В итоге полиция задержала угонщика. Сообщается, что он пытался оказывать сопротивление при задержании. О мотивах информации нет.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)