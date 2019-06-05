Испания: в Бенидорме составляют черный список туристов

Среда, 05 Июнь 2019 Испания Испания

Испания: в Бенидорме составляют черный список туристов

Власти Бенидорма начали составлять черный список туристов, в который попадает каждый, чье поведение не соответствует общественным нормам.

Черный список рассчитан в основном на британских туристов, которых здесь большинство. Молодые британцы регулярно попадают в криминальные хроники Бенидорма. Теперь их имена будет заноситься в специальный перечень нежелательных туристов. И в следующий раз, когда они решат отправиться в Бенидорм, их развернут в аэропорту, пишет noticia.ru.

Составлять список помогают отели, рестораны, бары, дискотеки, пляжи.

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