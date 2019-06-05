Испания: в Бенидорме составляют черный список туристов

Черный список рассчитан в основном на британских туристов, которых здесь большинство. Молодые британцы регулярно попадают в криминальные хроники Бенидорма. Теперь их имена будет заноситься в специальный перечень нежелательных туристов. И в следующий раз, когда они решат отправиться в Бенидорм, их развернут в аэропорту, пишет noticia.ru.

Составлять список помогают отели, рестораны, бары, дискотеки, пляжи.