Испания: в Бенидорме составляют черный список туристов
Власти Бенидорма начали составлять черный список туристов, в который попадает каждый, чье поведение не соответствует общественным нормам.
Черный список рассчитан в основном на британских туристов, которых здесь большинство. Молодые британцы регулярно попадают в криминальные хроники Бенидорма. Теперь их имена будет заноситься в специальный перечень нежелательных туристов. И в следующий раз, когда они решат отправиться в Бенидорм, их развернут в аэропорту, пишет noticia.ru.
Составлять список помогают отели, рестораны, бары, дискотеки, пляжи.