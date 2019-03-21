Испания: в Carrefour можно будет приходить со своим контейнером для еды
Сеть супермаркетов Carrefour запустила с 14 марта новый формат покупки продуктов и готовых блюд.
Отныне клиенты смогут приносить собственные контейнеры для еды и складывать в них продукты из секции овощей и фруктов, рыбы, мяса и колбас.
Инициатива является частью проекта Act for food, который должен превратить сеть Carrefour в мирового лидера в процессе перехода на новые модели потребления, а также внести вклад в защиту окружающей среды.
Покупателям разрешается использовать пластиковые или стеклянные прозрачные емкости с закрывающейся крышкой, а также пакеты и сетки для фруктов и овощей, пишет noticia.ru.
В соцсетях Carrefour запустил информационную кампанию под хэштегом #Reutiliza, с помощью которой компания собирается распространять информацию о возможностях сокращения объема используемого пластика. При этом отмечается, что с экономической точки зрения отказ от пластика представляет собой серьезный вызов для торговой сети.