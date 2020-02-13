Испания: в чём секрет долголетия жителей Галисии?

Четверг, 13 Февраль 2020 Испания Испания

Испания: в чём секрет долголетия жителей Галисии?

Испанцам пророчат титул самой долгоживущей нации в мире к 2014 году.

А жители Галисии, по данным Национального института статистики (INE), уже считаются лидерами по продолжительности жизни не только в Испании, но и во всей Европе. Сейчас средняя продолжительность жизни мужчин в этом регионе составляет 83 года и 4 месяца, а женщин — 86 лет и 4 месяца. У японцев, которые на сегодняшний день признаны самой долгоживущей нацией, средняя продолжительность жизни составляет 84 года, пишет noticia.ru.

Издание The Local задалось вопросом о причинах такого долголетия. Дело точно не в климате, утверждают авторы. В Галисии слишком часто идут дожди и бывает пасмурно. Значит, причина — рацион местных жителей. И это не традиционная Средиземноморская диета, о полезном влиянии которой уже знают все. В случае с жителями Галисии это Атлантическая диета. В чём её особенность?

«Атлантическая кухня изобилует овощами, фруктами, рыбой, моллюсками и оливковым маслом. Даже говядина здесь полезнее, потому что коровы тут — на вольном выпасе», - рассказывает профессор Фелипе Касануэва из Университета Сантьяго-де-Компостела. Он убеждён в том, что именно гастрономическим традициям жители Галисии обязаны своим долголетием. При этом, он подчёркивает, что Атлантическая кухня не так популярна, как Средиземноморская. Просто потому, что в Галисии предпочитают просто есть, а не изучать и коммерциализировать еду.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)