Испания: в чём секрет долголетия жителей Галисии?

А жители Галисии, по данным Национального института статистики (INE), уже считаются лидерами по продолжительности жизни не только в Испании, но и во всей Европе. Сейчас средняя продолжительность жизни мужчин в этом регионе составляет 83 года и 4 месяца, а женщин — 86 лет и 4 месяца. У японцев, которые на сегодняшний день признаны самой долгоживущей нацией, средняя продолжительность жизни составляет 84 года, пишет noticia.ru.

Издание The Local задалось вопросом о причинах такого долголетия. Дело точно не в климате, утверждают авторы. В Галисии слишком часто идут дожди и бывает пасмурно. Значит, причина — рацион местных жителей. И это не традиционная Средиземноморская диета, о полезном влиянии которой уже знают все. В случае с жителями Галисии это Атлантическая диета. В чём её особенность?

«Атлантическая кухня изобилует овощами, фруктами, рыбой, моллюсками и оливковым маслом. Даже говядина здесь полезнее, потому что коровы тут — на вольном выпасе», - рассказывает профессор Фелипе Касануэва из Университета Сантьяго-де-Компостела. Он убеждён в том, что именно гастрономическим традициям жители Галисии обязаны своим долголетием. При этом, он подчёркивает, что Атлантическая кухня не так популярна, как Средиземноморская. Просто потому, что в Галисии предпочитают просто есть, а не изучать и коммерциализировать еду.