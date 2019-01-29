Испания: в Фигерасе обнаружено более 800 кустов конопли

Правоохранительные органы пока не установили, кто является владельцем «плантации».

Операция была проведена 25 января в соответствии с постановлением суда. Ее целью было выявление факта выращивания и купли-продажи марихуаны, а также незаконного подключения к электрической сети, пишет noticia.ru.

Кадки с растениями были распределены по трем комнатам квартиры на улице Рамона Рейча. Агенты полиции также обнаружили 32 лампы, 34 трансформатора, два световых короба и вентилятор.

Специалисты энергетической компании Endesa зарегистрировали шесть случаев незаконного подключения к электрической сети в здании.

В ходе операции Мосос-д'Эскуадра также задержали жителя Фигераса, который может быть причастен к изготовлению марихуаны. Ордер на его арест был выдан за нападение на представителей власти и вождение без прав. Ранее задержанный уже привлекался к ответственности и также подозревается в двух ограблениях с применением насилия в ноябре-декабре 2018 года.