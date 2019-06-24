Испания: в Гранаде нашли римский саркофаг

Это свинцовый гроб весом 350 килограммов. Его достали с глубины более 2 метров - саркофаг находился под зданием.

По словам ученых, это захоронение какой-то состоятельной семьи, потому что в то время такие гробы были доступны только очень зажиточным гражданам. Археологи не ожидали найти в этом месте римский саркофаг. Считалось, что здесь может быть христианское захоронение или могила эмирата династии Насрид, пишет noticia.ru.

Гроб пока не вскрывают - готовят специальную команду антропологов, археологов и реставраторов. Предполагается, что самое ценное окажется внутри саркофага.