Испания: в Гранаде нашли римский саркофаг

Понедельник, 24 Июнь 2019 Испания Испания

Испания: в Гранаде нашли римский саркофаг

Во время реставрации здания в Гранаде обнаружен римский саркофаг возрастом 1800-1900 лет.

Это свинцовый гроб весом 350 килограммов. Его достали с глубины более 2 метров - саркофаг находился под зданием.

По словам ученых, это захоронение какой-то состоятельной семьи, потому что в то время такие гробы были доступны только очень зажиточным гражданам. Археологи не ожидали найти в этом месте римский саркофаг. Считалось, что здесь может быть христианское захоронение или могила эмирата династии Насрид, пишет noticia.ru.

Гроб пока не вскрывают - готовят специальную команду антропологов, археологов и реставраторов. Предполагается, что самое ценное окажется внутри саркофага.

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