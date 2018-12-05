Испания: в Кадакесе продали виллу за 10 млн евро

Среда, 05 Декабрь 2018 Испания Испания

Испания: в Кадакесе продали виллу за 10 млн евро

Агентство недвижимости премиум-класса Engel & Völkers завершило крупную сделку по купле-продаже недвижимости в Кадакесе (Жирона).

За 10 млн евро была продана вилла Casa Guillola. На данный момент это рекордная сумма сделки для этого района на северо-востоке Каталонии, пишет noticia.ru.

Вилла была построена в 1985 году голливудским оскароносным сценаристом. Она располагается у пляжа Guillola неподалеку от мыса Креус и занимает площадь более 15 тысяч м2.  Вилла включает основное здание площадью 525 м2, еще одну постройку площадью 125 м2, 6 парковочных мест, вертолетную площадку и просторный бассейн.

Вдова владельца выставила виллу на продажу в 2000 году, и лишь к 2017 она нашла своего покупателя – клиента из Франции, который владеет несколькими домами в Кадакесе. Сумма прошлогодней сделки не разглашалась, а сейчас француз перепродал виллу за 10 млн евро.

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