Испания: в Кадисе произошло землетрясение магнитудой 3 балла

Вторник, 26 Февраль 2019 Испания Испания

Испания: в Кадисе произошло землетрясение магнитудой 3 балла

Национальный географический институт зарегистрировал у побережья Кадиса толчки магнитудой 3 градуса по шкале Рихтера.

Землетрясение произошло в 04:18 в понедельник, 25 февраля. Его очаг находился в море, на глубине 54 км, пишет noticia.ru.

По данным института, в последние 10 дней на Пиренейском полуострове и Канарских островах количество землетрясений магнитудой 3 балла и выше было больше обычного. В выходные сейсмическая активность также наблюдалась в Атлантическом океане у берегов Португалии.

В Кадисе 20 февраля было зафиксировано еще одно землетрясение. Его магнитуда составляла 2,6 баллов, и очаг также находился в море.

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