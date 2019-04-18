Испания: в кафедральном соборе Сеговии установили дефибрилляторы

Как сообщает агентство Europa Press, дефибрилляторы установили здесь как для посетителей собора, так и вообще для всех, кто окажется в трудную минуту неподалеку.

В 2018 году кафедральный собор Сеговия посетили почти 400 тысяч человек. Здесь прошло более 30 масштабных мероприятий: концертов и выставок. Кроме того, ежедневно в соборе проходит служба. А по праздникам и воскресеньям - два раза в день, пишет noticia.ru.