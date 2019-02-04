Испания: в Кантабрии гвардейцы спасли тонущую собаку

Инцидент произошел в зоне Ракерос Хозяйка звала собаку к себе, но той не удавалось выбраться из-под выступа над водой. После тщетных попыток женщина обратилась за помощью в спасательную службу.

Спасатели подплыли к животному на надувной моторной лодке. Собака по-прежнему не выплывала, и специалисты решили подвезти хозяйку к месту происшествия. Это сработало, и пес поплыл к берегу на голос женщины, а спасатели помогли ему выбраться на берег, пишет noticia.ru.

Видео «спасательной операции» было опубликовано на странице Гражданской гвардии в Twitter. Запись нашла отклик у пользователей, которые поблагодарили спасателей и похвалили их за неравнодушие к животным в подобных ситуациях.