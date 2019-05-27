Испания: в Кантабрии на пляже нашли 14 мертвых дельфинов

Еще три дельфина были найдены живыми. Их выпустили в открытое море.

Погибших животных доставили в Центр восстановления дикой природы в муниципалитете Вильяэскуса, чтобы провести вскрытие и установить причины их гибели. Об этом говорится в сообщении правительства Кантабрии.

Найденные дельфины часто встречаются в здешних водах. Они некрупные - не больше 2,2 метра в длину, пишет noticia.ru.