Испания: в Кастельоне откроется первый бабл-отель

Это будет так называемый бабл-отель, где каждый номер - это прозрачный пузырь, стоящий прямо на улице под открытым небом, пишет noticia.ru.

Всего будет установлено семь таких пузырей. Во всех есть кровать кинг-сайз, ванная комната с душем (а в одном - джакузи), минибар, кондиционер и отопление.

Постояльцам каждого номера, несмотря на концепцию открытости, обещают приватность. В одном из пузырей разрешено проживание с домашними животными.

На территории отеля есть ресторан.