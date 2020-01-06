Испания: в Кастельоне откроется первый бабл-отель

Понедельник, 06 Январь 2020 Испания Испания

Испания: в Кастельоне откроется первый бабл-отель

В муниципалитете Тириг (Кастельон) в феврале откроется необычный отель Zielo de Levante.

Это будет так называемый бабл-отель, где каждый номер - это прозрачный пузырь, стоящий прямо на улице под открытым небом, пишет noticia.ru.

Всего будет установлено семь таких пузырей. Во всех есть кровать кинг-сайз, ванная комната с душем (а в одном - джакузи), минибар, кондиционер и отопление.

Постояльцам каждого номера, несмотря на концепцию открытости, обещают приватность. В одном из пузырей разрешено проживание с домашними животными.

На территории отеля есть ресторан.

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