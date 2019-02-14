Испания: в Каталонии ликвидирована банда воров-акробатов

Каталонская полиция раскрыла преступную группу, которая специализировалась на ограблениях баров и магазинов. Задержаны четыре человека. Банда выделялась тем, что ее участники проникали в помещения через вентиляцию и другие отверстия, благодаря необычайной гибкости и пластичности тела.

В числе задержанных двое испанцев в возрасте 26 и 46 лет, а также 55-летний румын и 24 летняя венесуэлка. Как сообщили в полиции, они подозреваются в совершении двух десятков краж, 15 из которых произошли в Барселоне.

Расследование началось в октябре прошлого года после ограбления одного из баров в районе Ноу-Баррис в Барселоне. Злоумышленники пробрались внутрь, проделав отверстие из соседнего подъезда. Полиции удалось идентифицировать автомобиль преступников и его водителя – мужчину, который ранее привлекался к ответственности за кражи со взломом в Валенсии. В правоохранительных органах добавили, что, начиная с марта прошлого года, был зарегистрирован ряд инцидентов, в которых использовалась схожая схема. Следствие пришло к заключению, что за ограблениями стоит организованная преступная группа под руководством выходца из Румынии, пишет noticia.ru.

Злоумышленники тщательно готовились к преступлениям: вели предварительное наблюдение, изучали привычки, график и маршруты, которыми пользовались владельцы и работники заведений. При этом отмечается, что лидер группировки обращался к астрологии, назначая дату преступления.

О главаре банды известно, что в прошлом он выступал с акробатическими номерами с конторсией. Именно благодаря своим физическим способностям к изгибанию тела, он мог проникать даже в небольшие отверстия. Также сообщается, что мужчина жил в небольшом доме, стоящем в лесу в Сентменате (Барселона). В результате обыска в его жилище полиция обнаружила записную книжку, в которой лидер группировки подробно расписывал подготовку к ограблениям, включая чертежи помещений, схемы расстановки соучастников и другие детали.