Испания: в Каталонии набирают популярность экомагазины

Об этом сообщил Пабло Гуаш, один из создателей экологического бренда Tribu Woki.

Пабло начал проект в 2007 году, и на сегодняшний день компания уже имеет 8 супермаркетов, 6 ресторанов и 2 экопекарни в Барселоне. Помимо продажи продуктов и выпечки, создатели Tribe Woki ведут блог о здоровом питании и организуют семейные мероприятия в своих заведениях. «Мы поверили в создание экологичной ниши в сфере питания, и теперь такая ниша стала реальностью», – добавляет он.

Согласно последнему докладу, опубликованному Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), органа, который сертифицирует и проверяет экологические продукты в Каталонии, в 2018 площадь земли, отведенная на выращивание экологически чистых культур, достигла 210 000 гектаров. Показатель увеличился втрое за последнее десятилетие. Половина этих земель находится в провинции Лерида (108 353 га), затем следуют провинции Жирона (42 983 га), Барселона (38 985 га) и Таррагона (20 542 га), пишет espanarusa.com.

Кристина Санчо, совладелец экомагазина Life Meva, расположенного в районе Побленоу в Барселоне, рассказывает, что особой популярностью пользуются фрукты, овощи, орехи и готовые продукты, такие как джемы и соусы. В магазинах бренда Tribe Woki, наиболее часто покупаемыми являются ферментированный напиток комбуча, яйца и растительное молоко. Пабло Гуаш отмечает, что на полки их магазинов в основном попадают продукты из ближайших точек их выращивания или производства без прохождения через третьих лиц. Хотя, по его словам, посредники – это иногда неизбежно, поэтому поддерживается сотрудничество с крупными производителями и дистрибьюторами, такими как Green Organic и Eco-Green.

Закупка продуктов у ближайших производителей также является философией компании Vida Meva. «Мы часто ездим к производителям каждый день, чтобы обеспечивать покупателей свежей продукцией. А также есть продукты, которые привозят нам два раза в неделю», – объясняет концепцию работы совладелец магазина Давид Капдевила. Вся продукция, представленная в магазине, произведена в Каталонии.

Президент регулирующего органа CCPAE Даниэль Вальс заявляет, что на данный момент в Каталонии зарегистрировано 3859 компаний, занимающихся производством органической продукции и имеющих специальную сертификацию. Он отмечает, что регистрация и сертификация имеет решающее значение для входа на рынок экологических продуктов Европейского союза. Компании проходят регулярные проверки на наличие экологического сертификата, а также выплачивают взносы, которые составляют от 250 до 600 евро в год.

Городской совет Барселоны также присоединился к экологическому движению, объявив о необходимости формировать питание в детских садах только из экологически чистых продуктов, выращенных и произведенных без применения химических средств. Однако на данный момент это требование носит только рекомендательный характер. Законодательство Европейского союза выдвигает требование к тому, чтобы только те, кто имеет соответствующий сертификат, могут использовать термины «экологический», «биологический» или «органический». Рестораны и другие места общественного питания могут рекламировать экологически чистые продукты, которые они используют при приготовлении блюд, а не называть учреждение в целом «экологичным». Intereco, ассоциация, объединяющая государственные органы по контролю экологического сельского хозяйства в Испании, предлагает внедрить ряд стандартов, так чтобы сектор общественного питания мог готовить блюда, сертифицированные как экологически чистые.