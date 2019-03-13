Испания: в Каталонии найдены древние изображения крылатых существ

Среда, 13 Март 2019 Испания Испания

Испания: в Каталонии найдены древние изображения крылатых существ

В районе муниципалитета Маргалеф-де-Монсант (Каталония) ученые обнаружили древние наскальные рисунки, изображающие крылатых существ.

Существа похожи на больших птиц, на которых, предположительно, могли охотиться древние люди. Подобные рисунки встречаются крайне редко на территории Европы, пишет noticia.ru.

Обычно ученым попадаются изображения других животных или сцен охоты.

Находка была представлена на этой неделе в Университете Барселоны.

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