Испания: в Каталонии найдены древние изображения крылатых существ

Существа похожи на больших птиц, на которых, предположительно, могли охотиться древние люди. Подобные рисунки встречаются крайне редко на территории Европы, пишет noticia.ru.

Обычно ученым попадаются изображения других животных или сцен охоты.

Находка была представлена на этой неделе в Университете Барселоны.