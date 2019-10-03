Испания: в Каталонии прошли массовые митинги

Четверг, 03 Октябрь 2019 Испания Испания

Испания: в Каталонии прошли массовые митинги

В городах Каталонии тысячи человек вышли на демонстрацию во вторую годовщину референдума о независимости от Испании.

Несмотря на то, что Мадрид признал то голосование незаконным, участники акции протеста вновь выкрикивали лозунг с призывом закончить то, что начали, и все же добиться независимости региона.

Больше всего демонстрантов — около 17 тысяч — собралось в Барселоне. Еще 12 тысяч человек устроили факельное шествие в Жироне. Там активисты перекрыли дороги и митинговали перед зданием правительства. А под Барселоной протестующие пришли к зданию тюрьмы, где содержатся политики, причастные к проведению референдума. Ожидается, что Верховный суд огласит приговор в ближайшее время, пишет vesti.ru.

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