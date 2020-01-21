Испания: в Каталонии снимают фильм о вампирше

Территория площадью 5000 квадратных метров была преобразована в район Раваль Барселоны 1912 года. Здесь вовсю идет съемка фильма La vampira de Barcelona, который расскажет будоражащую историю, основанную на городских легендах об Энрикете Марти, бывшей проститутке из района Раваль, совершившей убийства множества детей. Городская легенда, о которой продолжают говорить в Барселоне, гласит, что она создала собственный бордель для высшего общества, куда доставляла для работы похищенных детей и подростков. Также рассказывают, что она убивала детей, чтобы использовать их кровь для создания косметики, пишет espanarusa.com.

Режиссер Луис Данес рассказывает, что в декорациях нет ничего буквального. На съемочной площадке все обладает особым символизмом для передачи эмоций и атмосферы района Раваль того времени. Серые стены узких улиц сооружены из мешков, чтобы показать тот темный мир, который душит своих обитателей. По замыслу режиссера, действия фильма происходят между выдуманным и реальным мирами, поэтому он не делает акценты на точном воспроизведении архитектуры улиц знаменитого района Барселоны.

«История вампирши из Раваля – это история, подходящая для любого места и времени. Если бы это было не так, я бы не заинтересовался ею», - говорит Луис Данес, довольный тем, как проходят съемки его первого художественного фильма, премьера которого состоится осенью. Он добавляет, что мы должны говорить о злоупотреблениях положением, будь то священников или представителей власти. Поэтому фильм, родившийся из хроник того времени в сотрудничестве с историком Эльзой Пласа, раскрывает тот случай, когда козла отпущения искали в преисподней, чтобы скрыть ужасную ситуацию жестокого обращения с детьми, следы которой вели к могущественным классам Барселоны. «Этот триллер, являющийся своего рода готической сказкой, призван обратить внимание на то, что монстрами иногда являются совершенно не те, на кого привыкли указывать», - добавляет режиссер. Необычную интерпретацию шокирующей истории уже с нетерпением ждут кинолюбители Барселоны.