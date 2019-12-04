Испания: в Каталонии убита россиянка

Среда, 04 Декабрь 2019 Испания Испания

Испания: в Каталонии убита россиянка

В городе Эль-Прат-де-Льобрегат (провинция Барселона, Каталония) испанец расправился с россиянкой, сообщают испанские информационные агентства.

Тело женщины с колото-резанными ранами было обнаружено у нее в квартире.

Мужчина, подозреваемый в убийстве, сам сдался полиции. Им оказался 44-летний гражданин Испании, который поддерживал близкие отношения с россиянкой, пишет noticia.ru.

По одним данным, убитой было 36 лет, а по другим - 41. Сообщается, что у женщины было трое детей.н

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