Испания: в Каталонии выбрали столицу вермута

Четверг, 07 Февраль 2019 Испания Испания

Испания: в Каталонии выбрали столицу вермута

В Каталонии выбрали столицу вермута — им стал город Реус в провинции Таррагона.

История любви горожан к этому напитку насчитывает более ста лет. В кафе и ресторанах города вермут традиционно подается с картофельными чипсами и оливками, а также с шоколадом и фуа-гра, пишет euromag.ru.

Вермут — крепленое вино, ароматизированное полынью, а также другими травами и пряностями. Ароматизированные вина были известны с давних времен и имели медицинское применение, однако начиная с XVIII века их стали подавать в кафе Турина в качестве аперитива.

Родиной красных сладких вермутов считается Италия, а сухих белых — Франция.

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