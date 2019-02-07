Испания: в Каталонии выбрали столицу вермута

История любви горожан к этому напитку насчитывает более ста лет. В кафе и ресторанах города вермут традиционно подается с картофельными чипсами и оливками, а также с шоколадом и фуа-гра, пишет euromag.ru.

Вермут — крепленое вино, ароматизированное полынью, а также другими травами и пряностями. Ароматизированные вина были известны с давних времен и имели медицинское применение, однако начиная с XVIII века их стали подавать в кафе Турина в качестве аперитива.

Родиной красных сладких вермутов считается Италия, а сухих белых — Франция.