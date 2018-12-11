Испания: в Каталонии заново изобрели водный велосипед

Разработкой занимался инженер из Фигереса (Жирона) Жозеп Рубау, известный по таким проектам как спорткар Tramontana, New Beetle Dune для Volkswagen и Super Bike Mura.

Создатель велотримарана заверяет, что ощущения от поездки такие же как от катания на велосипеде по дороге, но при этом она проходит в гораздо более расслабленной обстановке, пишет noticia.ru.

Транспортное средство включает три модуля, на которых сверху установлен велосипед. Центральный модуль содержит механизм, который позволяет двигаться вперед, по мере того как велосипедист крутит педали, а два боковых модуля стабилизируют велотримаран. Отмечается, что транспортное средство можно использовать круглый год, поскольку оно сконструировано таким образом, чтобы избежать контакта с водой, и способно двигаться даже при волнах высотой до одного метра.

Компания Red Shark предлагает несколько моделей велотримарана для разных категорий потребителей: Sport – для самых подготовленных, Adventure с дополнительными возможностями для перевозки небольших грузов, и Fun – базовая модель для досуга. Велотримаран был представлен в начале июня и в ближайшие недели Red Shark планирует доставить первые водные велосипеды новым владельцам.