Испания: в Каталонию вернулись волки

Защитники животных настаивают, чтобы волки были внесены в список охраняемых в Каталонии видов, в то время как фермеры жалуются на то, что хищники нападают на домашний скот.

В последние годы волки периодически появлялись в комарках Рипольес, Сарданья-эль-Альт-Уржель, Бергеда, Сольсонес и Мойянес. Они также облюбовали территорию Национальном парке Кади-Мойшеро. Животные относятся к итальянской разновидности волка, которая немного отличается от иберийской, сохранившейся в некоторых регионах Испании. С 2000 года в Пиренейских горах как с испанской, так и с французской стороны было зарегистрировано 17 особей итальянского волка, мигрировавшего в Пиренеи с Апеннинского полуострова через Альпы.

Фонд Fundació Fauna в 2017 году запустил проект Projecte Llop, чтобы добиться внесения этого вида в список охраняемых. В поддержку инициативы на портале change.org был запущен сбор подписей, пишет noticia.ru.

Фермеры региона заявляют, что разведение домашнего скота в таких условиях невозможно. В ответ на их жалобы о нападениях на скот, в фонде заверяют, что это единичные случаи. В организации добавляют, что в некоторых испанских регионах существуют примеры успешного сосуществования хищников и домашних животных.

С 2004 по 2006 год было зарегистрировано 24 случая нападений на домашний скот, а в 2007-2016 – ни одного. В 2017 году инциденты вновь стали повторяться, и в результате семи нападений погибло 18 овец. В прошлом году было зарегистрировано три нападения, во время которых волки убили двух коз, шесть овец и восемь ягнят.

Учитывая отсутствие у волка естественных врагов в Пиренеях, защитники животных надеются, что их число продолжит расти. Кроме того, по их мнению, присутствие волка поможет сбалансировать экосистему, поскольку с их исчезновением выросла популяция некоторых видов, например, кабана.

В фонде подчёркивают, что волки почти не представляют опасности для человека.

По словам представителей организации, волки видят в человеке угрозу и сторонятся его.