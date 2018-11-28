Испания: в Куэнке вдруг появилось необычное розовое озеро

Вода в нем приобрела оттенок цвета фуксии из-за деятельности микроорганизмов. Бактерии, населяющие озеро, таким образом отреагировали на определенные метеорологические условия, в частности, повышение температуры, и поднялись на поверхность.

Черепашье озеро (de las Tortugas) глубиной 6 метров – пристанище редкой европейской водяной черепахи, находящейся под угрозой исчезновения. В 2007 году все озера из этой системы карстового происхождения были объявлены природным памятником, пишет espanarusa.com.

Несмотря на то, что в озерной системе Каньяды-дель-Ойо такое случилось впервые, в 2015 цвет воды менялся в двух озерах близ Карраскильи (Национальный парк «Озерный комплекс Байестерос»), что также находится в Куэнке. Подобное явление фиксировали также в озере Cisó в Баньоласе.

Удивительный химический феномен привлек немало желающих увидеть его собственными глазами, так как никто не знает, сколько времени продлится изменение цвета воды. Свидетели утверждают, что в реальности цвет воды еще более необычный, чем на фото.