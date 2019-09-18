Испания: в Лириде официально разрешили купаться в бассейнах топлесс

Теперь во всех общественных бассейнах появился свод правил, где черным по белому написано, что женщины вправе сами решать, нужна им верхняя часть купальника или нет, пишет noticia.ru.

Ранее такое же разрешение озвучила мэрия Барселоны. Поводом стала жалоба, поступившая в конце июня на ряд городских бассейнов, которые ограничивали посетительниц в их праве оголять грудь.