Испания: в Лириде установят мемориал жертвам коронавируса

Мэр города Мигель Пуэйо пообещал, что когда пандемия закончится, будет выделено «тихое местечко рядом с источником воды, утопающее в зелени». Там будет организовано нечто вроде мемориала в память о жертвах COVID-19. «Это будет место для семей, который не смогли в своё время проститься с близкими», — объяснил мэр.

Пока же кладбище закрыто для посетителей в соответствии с требованиями об изоляции, пишет noticia.ru.