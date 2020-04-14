Испания: в Лириде установят мемориал жертвам коронавируса

Вторник, 14 Апрель 2020 Испания Испания

Испания: в Лириде установят мемориал жертвам коронавируса

Власти каталонской Лериды выделят отдельное пространство на кладбище для жертв коронавируса.

Мэр города Мигель Пуэйо пообещал, что когда пандемия закончится, будет выделено «тихое местечко рядом с источником воды, утопающее в зелени». Там будет организовано нечто вроде мемориала в память о жертвах COVID-19. «Это будет место для семей, который не смогли в своё время проститься с близкими», — объяснил мэр.

Пока же кладбище закрыто для посетителей в соответствии с требованиями об изоляции, пишет noticia.ru.

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