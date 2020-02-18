Испания: в Льорете мужчина разбился насмерть на электросамокате

Вторник, 18 Февраль 2020 Испания Испания

Испания: в Льорете мужчина разбился насмерть на электросамокате

В Льорет-де-Мар (Жирона) 35-летний уроженец Сенегала погиб, упав с электросамоката.

Как сообщает Diari de Girona, мужчину обнаружили полицеские. Он лежал без сознания с разбитой головой. Сотрудники правоохранительных органов предположили, что он попытался на скорости заехать на тротуар, что привело к аварии. Спасти его мог бы шлем, но его на мужчине не было, пишет noticia.ru.

Полицейским удалось привести в чувство мужчину и доставить в госпиталь. Но там он через три дня скончался.

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