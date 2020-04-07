Испания: в Мадриде 88-летние супруги вылечились от коронавируса

Вторник, 07 Апрель 2020 Испания Испания

Испания: в Мадриде 88-летние супруги вылечились от коронавируса

В Испании пожилые супруги побороли коронавирус и выписались из госпиталя.

Как сообщают местные СМИ, Хосе Прието Серрудо и Гвадалупе Матас Эрнандес лежали в одной из столичных клиник с диагнозом COVID-19. Этот вирус считается особенно опасным для пожилых людей. Именно в этой возрастной категории случается наибольшее число летальных исходов.

Но супругам, которые прожили вместе 65 лет, удалось победить болезнь. Стоит отметить, что в виде исключения пенсионерам разрешили находиться в одной палате, хотя это противоречит правилам. Первой пошла на поправку Гвадалупе. Но даже когда женщина полностью вылечилась, она не захотела оставлять мужа в госпитале и дождалась его выздоровления, пишет noticia.ru.

Испания занимает второе место в мире по числу жертв коронавируса. Особенно высокая смертность встречается в домах престарелых.

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