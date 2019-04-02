Испания: в Мадриде будут проводить экскурсии на крыше

Вторник, 02 Апрель 2019 Испания Испания

Испания: в Мадриде будут проводить экскурсии на крыше

Отель El Emperador, расположенный на проспекте Гран-Виа в Мадриде, будет каждую среду проводить обзорные экскурсии с собственной крыши.

Они будут посвящены знаковым местам столицы.

С высоты 10 этажа открывается вид на Гран-Виа. Гид расскажет не только о проспекте, но и о таких районах, как Саламанка и Чамартин, а также о Королевском дворце, парке Каса-де-Кампо, Соборе Альмудена, церкви Санта-Мария, Королевском театре, Сенате и Маяке Монклоа.

К тому же часть экскурсии будет посвящена истории самого отеля.В 1643 году на этом месте был построен доминиканский монастырь Девы Марии Росарио. После этого здание использовалось в самых разных целях. В нем располагался театр, дом иезуитов, казармы. Отель El Emperador открылся в 1947 году, пишет noticia.ru.

Экскурсии доступны по предварительной записи. Их стоимость составляет 19 евро с человека.

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