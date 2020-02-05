Испания: в Мадриде хотят построить самый высокий в мире небоскрёб

Его высота составит 330 метров вместе с антеннами. На сегодняшний день самым высоким считается небоскрёб в Лондоне — 309,7 метра. А во всём мире зданий, превышающих 300 метров в высоту, насчитывается не больше 100. И большинство из них находится в Азии. Есть такие высотки также в США и России, пишет noticia.ru.