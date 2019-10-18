Испания: в Мадриде и Малаге пройдут Дни Москвы

Пятница, 18 Октябрь 2019 Испания Испания

Испания: в Мадриде и Малаге пройдут Дни Москвы

В Испании пройдут Дни Москвы. Программу составляли в московском Департаменте культуры.

Дни Москвы будет проходить с 18 по 20 октября в Мадриде и Малаге. Так, на Plaza de Salvador Dali в Мадриде состоятся выступления московских артистов разных жанров, интерактивная программа с участием уличного театра и музыкантов, выставка декоративно-прикладного искусства и многое другое.

В Малаге на территории филиала Русского музея состоится открытие выставки Музея В.А. Тропинина «Портрет на фоне Москвы» и мультимедийно-иммерсивная инсталляция «Кружевница». В экспозиции выставки будут представлены копии художественных портретов и гравюр, рассказывающих о Москве, пишет noticia.ru.

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