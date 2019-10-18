Испания: в Мадриде и Малаге пройдут Дни Москвы

Дни Москвы будет проходить с 18 по 20 октября в Мадриде и Малаге. Так, на Plaza de Salvador Dali в Мадриде состоятся выступления московских артистов разных жанров, интерактивная программа с участием уличного театра и музыкантов, выставка декоративно-прикладного искусства и многое другое.

В Малаге на территории филиала Русского музея состоится открытие выставки Музея В.А. Тропинина «Портрет на фоне Москвы» и мультимедийно-иммерсивная инсталляция «Кружевница». В экспозиции выставки будут представлены копии художественных портретов и гравюр, рассказывающих о Москве, пишет noticia.ru.