Испания: в Мадриде из-за коронавируса закрыты все школы и вузы

Об этом сообщает местный телеканал EITB со ссылкой на источники в сфере образования.

"Это решение было принято как мера для сдерживания эпидемии на встрече руководства департаментов здравоохранения и образования с участием директоров учебных заведений и представителей профсоюзов", - говорится в сообщении телеканала.

Решение о закрытии школ, колледжей и институтов в Витории (население 255 тысяч жителей) коснется около 70 заведений, в том числе городского университета, пишет РИА Новости.

По последним данным минздрава, число инфицированных коронавирусом в Испании составляет 999, скончались 25. В Стране Басков выявлено 148 зараженных.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.