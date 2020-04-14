Испания: в Мадриде на работу вернулись 300 тысяч человек

Как пишет El Mundo, на работу смогли вернуться порядка 300 тысяч человек, которые не могут трудиться из дома, пишет euromag.ru.

При передвижении по городу они обязаны носить маски, которые полицейские и волонтеры Красного Креста им бесплатно раздают на остановках общественного транспорта, на станциях метро и в стратегических точках столицы.

В течение понедельника и вторника предполагается распространить свыше 1,4 млн масок. При этом местные власти запросили у центрального правительства дополнительные защитные средства, чтобы обеспечить ими всех, кто будет выходить на улицу, чтобы отправиться на работу.

Отмечается, что в метрополитене в первый день, когда были ослаблены ограничения, полицейских больше, чем пассажиров.

Согласно последним данным, в Испании зарегистрировано 169496 случаев заражения коронавирусом, 17489 человек скончались, 64727 выздоровели.