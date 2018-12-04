Испания: в Мадриде объединили ресторан и эскейп-рум

Одна из новинок – ресторан, совмещенный с квест-румом, где посетителям предлагают пообедать или поужинать и заодно разгадать загадки убежища времен Гражданской войны, в котором расположено заведение.

В Enigmatiumroom квест начинается уже на подходе к ресторану. В заведении секретно все: от названия до расположения и меню. Участникам на электронную почту присылают письмо с подсказкой, которая должна привести в место, где проходит игра, пишет noticia.ru.

За столом появляются новые загадки, а некоторые подсказки кроются в подаваемых блюдах. На протяжении всего вечера игроков сопровождает актер, который помогает погрузиться в исторический контекст. Чем больше команда соберет подсказок за ужином, тем проще ей будет выбраться из убежища после десерта.