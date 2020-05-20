Испания: в Мадриде открылась первая уличная парикмахерская

Это первый подобный проект в испанской столице.

«Какое-то время мы сидели без работы. И решили попробовать адаптировать условия труда к новым условиям, чтобы продолжить свою деятельность», - рассказала изданию 20minutos руководитель группы стилистов Мария Робертс, пишет noticia.ru.

Переход из помещения на улицу позволил работникам парикмахерской гарантировать соблюдение необходимой дистанции, а само нахождение на свежем воздухе - снизить вероятность распространения вируса. Кроме того, все сотрудники салона красоты используют защитные маски, одноразовые перчатки и антисептические гели.

Салон Studio25 находится на проспекте Вильянуэва-де-ла-Каньяда и специализируется на стрижках и окрашивании.