Испания: в Мадриде открылась первая уличная парикмахерская

Среда, 20 Май 2020 Испания Испания

Испания: в Мадриде открылась первая уличная парикмахерская

В Мадриде открылся салон красоты на свежем воздухе Studio25.

Это первый подобный проект в испанской столице.

«Какое-то время мы сидели без работы. И решили попробовать адаптировать условия труда к новым условиям, чтобы продолжить свою деятельность», - рассказала изданию 20minutos руководитель группы стилистов Мария Робертс, пишет noticia.ru.

Переход из помещения на улицу позволил работникам парикмахерской гарантировать соблюдение необходимой дистанции, а само нахождение на свежем воздухе - снизить вероятность распространения вируса. Кроме того, все сотрудники салона красоты используют защитные маски, одноразовые перчатки и антисептические гели.

Салон Studio25 находится на проспекте Вильянуэва-де-ла-Каньяда и специализируется на стрижках и окрашивании.

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