Испания: в Мадриде открыли новый Путь святого Иакова

Он протянулся на 97 км от Мансанарес-Эль-Реаль к северу от Мадрида до Гвадалахары.

Дорога была восстановлена для того, чтобы распределить поток паломников и туристов и разгрузить наиболее посещаемые районы. Как отметили в региональном правительстве, этот маршрут поможет развитию качественного, устойчивого и доступного туризма в регионе, а также познакомит с малоизвестными достопримечательностями. В его восстановление, помимо властей Мадридского сообщества, также внесли свой вклад Ассоциация друзей Путей святого Иакова Мадрида и муниципалитеты, через которые он проходит, пишет noticia.ru.

Паломнический путь начинается в церкви Сантьяго в Гвадалахаре. Он пересекает Кастилию-Ла-Манчу, включая Марчамало, Усанос, Фуэнтелаигера-де-Альбатахес, Виньуэлас, Эль-Кубильо-де-Уседа и Уседа, мадридские муниципалитеты Торремоча-де-Харама, Торрелагуна, Редуэнья, Вентурада, Гуадаликс-де-ла-Сьерра и Сото-дель-Реаль и завершается в Мансанарес-Эль-Реаль, где сливается с Мадридским путем святого Иакова.

Мадридский путь, в свою очередь, пролегает через природный парк Сьерра-дель-Гуадаррама и простирается на 78 км по региону, затем продолжается в Сеговии, Вальядолиде и Леоне, а в Саагуне соединяется с главной частью Эль-Камино, ведущей прямо в Сантьяго-де-Кампостела. Расстояние от площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде до собора святого Иакова в столице Галисии составляет 676 км.