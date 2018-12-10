Испания: в Мадриде открыли выставку Banksy без его согласия

Понедельник, 10 Декабрь 2018 Испания Испания

Испания: в Мадриде открыли выставку Banksy без его согласия

В Мадриде открылась выставка, посвященная творчеству британского уличного художника Banksy.

Работы скандального граффитиста были выставлены в центре Ifema, однако сам автор не давал согласия на проведение выставки.

Ранее выставка под названием «Banksy: гений или вандал?» проходила в Москве и Санкт-Петербурге, где, по словам организаторов, она собрала около полумиллиона посетителей. Экспозиция включает десятки работ из частных коллекций, которые будут выставлены в испанской столице до 10 марта, пишет noticia.ru.

Личность известного своими провокационными выходками художника по-прежнему остается загадкой. Тем не менее, Banksy не упустил возможности прокомментировать «фальшивые» выставки. В августе он опубликовал на своей странице в Instagram скриншот беседы с одним из подписчиков, в которой подчеркнул, что не берет денег за просмотр своих работ. На сайте художника также содержится предупреждение о том, что эти выставки были организованы «без ведома и участия» автора.

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