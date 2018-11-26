Испания: в Мадриде открылся бюджетный закрытый клуб

Ежемесячный взнос для членов нового клуба стартует от 48 евро.

Around Madrid занял дизайнерское помещение площадью 500 квадратных метров на проспекте Пасео-де-Кастельяна Всего за несколько недель с момента открытия к нему присоединилось более 300 человек. При этом общее число поданных заявок превышает 1300, в то время как клуб рассчитан на тысячу человек, пишет noticia.ru.

Around Madrid создан, в первую очередь, для людей, которые часто ездят в столицу Испании по работе и нуждаются в месте, где можно было бы назначить встречу, принять душ, оставить чемодан, поработать в интернете или просто немного отдохнуть перед дорогой в приятной обстановке. В клубе отмечают, что такой формат также может быть удобен для тех, кто живет в пригороде, но ежедневно ездит в центр и нуждается в месте для работы. Тем не менее, Around Madrid – не коворкинг, и чтобы присоединиться к нему нужно пройти отбор.

Персонал клуба составляет 10 человек, которые обещают индивидуальный подход к каждому клиенту. В большинстве своем возраст членов клуба составляет от 28 до 40 лет, хотя встречаются и люди старших поколений.

Самый дешевый тариф стоимостью 48 евро открывает доступ к залам для заседаний, помещениям с музыкой и произведениями искусства, залам для чтения, столовой, личным шкафчикам, ванным комнатам с душем, лаунж-зоне, общей гостиной, бару и кухне с самообслуживанием. Базовый тариф включает один напиток и снеки, но с помощью специального мобильного приложения клиенты могут выбрать и другие блюда и напитки за отдельную плату: от деликатесов и премиум-вин до экологичных сэндвичей и крафтового пива. Кроме того, в самый доступный пакет входит пользование высокоскоростным WiFi, использование почтового адреса клуба и распечатка. За тариф с душем и залами для сиесты нужно доплачивать еще 4 евро в месяц. Пакеты с большим выбором услуг и дополнительными скидками у партнеров обойдутся в 64-148 евро в месяц.