Испания: в Мадриде открылся новый интерактивный аквариум

Проект использует самые современные технологии, чтобы не только познакомить детей и взрослых с разнообразными морскими и речными обитателями, но и развить в них экологическую осознанность: цифровые, виртуальные и механические игры обучают, как защищать природу.

Увлекательный маршрут начинается с получения сообщения из будущего: жителям Земли предлагают изменить судьбу планеты и превратиться в посланников Атлантиса, охраняющих моря и реки, пишет espanarusa.com.

На пути посетители должны преодолеть серию препятствий и ответить на массу простых и сложных вопросов. Дети от восьми лет получают при входе в аквариум паспорт Атлантиса, в котором по ходу экскурсии отмечаются выполненные задания, а на выходе им выдается документ, подтверждающий, что они – посланники Атлантиса.

Аквариум занимает площадь в 6000 кв. м, так что содержащимся здесь животным есть где поплавать, а посетить этот развлекательный морской комплекс, расположенный по адресу Madrid Xanadú, puerta 4 – Calle Puerto de Navacerrada, 28939, Arroyomolinos, можно в любой день года. Стоимость билетов – от 10 евро.