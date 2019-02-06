Испания: в Мадриде открылся супермаркет без пластика

Мы живем в мире, где доминирует пластик. Экологические организации предупреждают об увеличении производства пластика, которое к 2020 году достигнет 500 млн тонн, что на 900% больше, чем в 1980 году. По словам Greenpeace, проблема пластика связана с чрезмерным использованием одноразовых упаковок.

Испания является пятым по величине производителем пластика среди стран Европейского союза. Создатель маленького супермаркета Unpacked в Мадриде, молодая девушка Мария Ариас, призывает к экологичной системе потребления с помощью своего торгового проекта. «Если каждый совершает небольшое изменение, то все вместе мы сможем улучшить глобальную ситуацию», – отмечает она.

На входе в магазин покупателей встречает вывеска, напоминающая о самообслуживании. Мария хочет восстановить традицию продажи на развес, адаптируя ее к современным требованиям. Помимо избавления от большого количества пластика такой подход также помогает решать проблему переизбытка продуктов, в скором времени становящихся мусором. Таким образом, покупатели могут сами определить необходимое количество продуктов, снижая вероятность переизбытка. Девушка добавляет, что в других европейских странах такая система потребления и экологичный бизнес стали очень популярными, но в Испании это еще только набирает обороты, пишет espanarusa.com.

В супермаркете продаются разнообразные продукты питания: бобовые, несколько видов макаронных изделий, рис, сухофрукты, специи, шоколад, мука и яйца. Есть возможность выбрать любое количество товара. Если покупатель хочет приобрести только одно яйцо, то здесь он может это сделать. Клиенты могут принести свои собственные контейнеры многоразового пользования для упаковки продуктов или приобрести их на месте. В другой части магазина располагается отдел жидких продуктов, которые хранятся в емкостях с дозаторами и также продаются на развес. Здесь можно найти различные виды уксуса, мед, растительное масло, вино, вермут и даже холодный напиток из чайного гриба. Большинство продуктов поставляется в магазин производителями из центрального региона, небольшая часть – из других регионов Испании. При этом все продукты являются фермерскими. Мария Ариас делает акцент на том, как важно поддерживать отечественных производителей.

Кроме продуктов питания Unpacked предлагает биоразлагаемые бамбуковые зубные щетки, губки из люфы, хлопчатобумажные чистящие салфетки, натуральные шампуни, мыло и моющие средства для дома. Более высокая цена такого рода средств компенсируется тем, что они расходуются медленнее и служат намного дольше.

С момента своего открытия Unpacked был с интересом воспринят жителями Мадрида и довольно быстро обрел популярность. За покупками приходят не только жители этого района, часто сюда приезжают постоянные покупатели из других частей города, а также из соседних городов. Люди старшего поколения с радостью пользуются такой знакомой для них системой продажи товаров на развес, а молодые покупатели поддерживают сознательное экологичное потребление. Благодаря успеху супермаркета молодая предпринимательница решила расширять свой бизнес, создав интернет-магазин.