Испания: в Мадриде почтили память жертв терактов 2004 года

11 марта 2004 года в четырех пригородных поездах произошли взрывы, ответственность за которые взяли на себя группировки, связанные с «Аль-Каидой». Погибли более 190 человек, пишет noticia.ru.

В понедельник в столице на площади Пуэрта-дель-Соль возложили венок к мемориальной доске. В акции принимали участие мэр Мадрида Мануэла Кармена и глава испанского правительства Педро Санчес.