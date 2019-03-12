Испания: в Мадриде почтили память жертв терактов 2004 года

Вторник, 12 Март 2019 Испания Испания

Испания: в Мадриде почтили память жертв терактов 2004 года

В Мадриде прошли акции памяти, приуроченные к 15-летию со дня кровавых терактов в столичных поездах.

11 марта 2004 года в четырех пригородных поездах произошли взрывы, ответственность за которые взяли на себя группировки, связанные с «Аль-Каидой». Погибли более 190 человек, пишет noticia.ru.

В понедельник в столице на площади Пуэрта-дель-Соль возложили венок к мемориальной доске. В акции принимали участие мэр Мадрида Мануэла Кармена и глава испанского правительства Педро Санчес.

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