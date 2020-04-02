Испания: в Мадриде помогают городским рынкам не потерять клиентов

Благодаря сайтам https://www.mercado47.com/ и https://lacompraasidagusto.com/, функционирующим при поддержке Городского совета Мадрида, жители имеют возможность продолжить покупать свежие фермерские продукты. Сами торговцы отмечают, что такая поддержка им и местным фермерам сейчас очень необходима, потому что многие из их товаров быстро портятся и не могут дождаться окончания карантина, пишет espanarusa.com.

Недавно представители рынка Mercado de Vallehermoso обратились к горожанам с просьбой не забывать о них и поддержать заказами во время карантина. Дело в том, что не все жители осведомлены о том, что заказы можно делать и на городских рынках, а не только в больших супермаркетах. «У нас есть очень ароматные томаты, а также другие овощи, не уступающие им по вкусу и экологичности. Качественные фермерские продукты от местных хозяйств ждут вас именно на рынках», - рассказывают представители Mercado de Vallehermoso. Многие жители поддерживают фермерские хозяйства, распространяя информацию о том, где и как можно заказать их продукты с доставкой на дом.