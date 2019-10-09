Испания: в Мадриде предотвратили теракт в метро

Среда, 09 Октябрь 2019 Испания Испания

Испания: в Мадриде предотвратили теракт в метро

Задержанный на прошлой неделе экстремист готовил серию трактов, в том числе нападение на станции мадридского метро.

Как сообщает El Mundo со ссылкой на источники, знакомые с ходом следствия, 23-летний выходец из Марокко распространял экстремистские материалы и отвечал за публикацию видеозаписей исламских террористов для испаноязычной аудитории.

У него дома нашли список объектов для совершения терактов, где первыми значились станции метрополитена Мадрида Конча-Эспина и Алонсо-Мартинес (это рядом с домашним стадионом «Реала»). Кроме того, он готовил покушение на министра юстиции, пишет noticia.ru.

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