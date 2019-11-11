Испания: в Мадриде произошел первый случай заражения лихорадкой денге

Второй в мире случай заражения лихорадкой денге половым путем зафиксирован в Мадриде. Об этом со ссылкой на местных врачей сообщила газета El Pais.

Обычно вирус-возбудитель лихорадки переносят комары вида Aedes albopictus. До этого был зафиксирован только один достоверный случай заражения половым путем в Южной Корее, пишет iz.ru.

Молодой человек заразился лихорадкой денге в начале сентября от своего партнера, который незадолго до этого побывал на Кубе и в Доминиканской Республике, где заболевание широко распространено.

25 октября специалисты Роспотребнадзора на своем сайте рассказали россиянам, как избежать заражения лихорадкой денге в отпуске.

Лихорадка денге является вирусной инфекцией и передается через укусы москитов. Вызывает высокую температуру, сыпь, тошноту, а также головные и поясничные боли. Также могут возникать внутренние кровотечения. Заболевание поддается лечению, но фиксируются и летальные случаи.