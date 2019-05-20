Испания: в Мадриде пройдет масштабная выставка недвижимости

Понедельник, 20 Май 2019 Испания Испания

Испания: в Мадриде пройдет масштабная выставка недвижимости

В Мадриде 30 мая откроется выставка недвижимости Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA).

В выставке будут принимать участие более 250 компаний. А число представленных объектов недвижимости достигает 35 тысяч - треть всего, что было построено в 2018 году.

Выставка продлится до 2 июня. Она будет проходить десятом павильоне комплекса Ifema, пишет noticia.ru.

В рамках выставке заключаются сделки купли-продажи недвижимости, оформляют ипотечные кредиты, рассказывают о тенденциях на рынке и т.д.

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