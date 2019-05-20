Испания: в Мадриде пройдет масштабная выставка недвижимости

В выставке будут принимать участие более 250 компаний. А число представленных объектов недвижимости достигает 35 тысяч - треть всего, что было построено в 2018 году.

Выставка продлится до 2 июня. Она будет проходить десятом павильоне комплекса Ifema, пишет noticia.ru.

В рамках выставке заключаются сделки купли-продажи недвижимости, оформляют ипотечные кредиты, рассказывают о тенденциях на рынке и т.д.