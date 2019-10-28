Испания: в Мадриде прошла акция в поддержку единства Испании

Понедельник, 28 Октябрь 2019 Испания Испания

Испания: в Мадриде прошла акция в поддержку единства Испании

Сотни человек приняли участие в акции в поддержку единства Испании и конституционного порядка в центре Мадрида в субботу.

Как сообщает ТАСС, митинг начался в полдень на площади Колон. Многие участники акции принесли с собой испанские флаги. Организатором манифестации стала крайне правая партия "Вокс".

Ожидается, что в Барселоне похожая акция состоится в воскресенье. Митинги в поддержку единства Испании проходят после серии протестов сторонников независимости Каталонии, пишет noticia.ru.

14 октября Верховный суд страны вынес вердикт по делу каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости 2017 года. Их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы.

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